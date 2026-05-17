

شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، والسيد المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، بهدف رقمنة تنفيذ متطلبات أعضاء الهيئة المتعلقة بالاطلاع على تقارير الخبراء والمستندات الخاصة بالقضايا الجنائية؛ بما يتيح لهم سرعة ودقة اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للحفاظ على أموال الدولة، والدفاع عن الجهات والمؤسسات الحكومية.

بوتوكول تعاون بين النيابة وهيئة قضايا الدولة

يأتي هذا البروتوكول في إطار توجه النيابة العامة نحو بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة، تسهم في الحفاظ على المال العام وحقوق المؤسسات الحكومية، وترسخ مفاهيم الحوكمة والتحول الرقمي داخل منظومة العدالة.

تنفيذ البروتوكول على مرحلتين

ومن المقرر تنفيذ البروتوكول على مرحلتين؛ تبدأ بإنشاء حسابات إلكترونية مؤمنة لأعضاء هيئة قضايا الدولة على بوابة النيابة العامة الإلكترونية، تتيح لهم التكامل مع النيابات الجنائية إلكترونيًا، من خلال منظومة رقمية مؤمنة، وصولًا إلى إتاحة الاطلاع على المستندات بصورة رقمية مباشرة من خلال الحسابات الإلكترونية الخاصة بهم؛ بما يعزز كفاءة وسرعة تبادل المستندات بين الجهتين.

مشروعات التكامل الرقمي

وتؤكد النيابة العامة أن هذا التعاون يأتي ضمن سلسلة من مشروعات التكامل الرقمي التي تنفذها مع مختلف مؤسسات الدولة، دعمًا لمسيرة العدالة الناجزة، وتيسيرًا للإجراءات، وتعزيزًا لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومة العمل القضائي، اتساقًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ لبناء دولة رقمية حديثة.

