إعلان

النيابة العامة وهيئة قضايا الدولة توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التكامل الرقمي في القضايا الجنائية

كتب : أحمد أبو النجا

05:39 م 17/05/2026

النيابة العامة وهيئة قضايا الدولة توقعان بروتوكول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، والسيد المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، بهدف رقمنة تنفيذ متطلبات أعضاء الهيئة المتعلقة بالاطلاع على تقارير الخبراء والمستندات الخاصة بالقضايا الجنائية؛ بما يتيح لهم سرعة ودقة اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للحفاظ على أموال الدولة، والدفاع عن الجهات والمؤسسات الحكومية.

بوتوكول تعاون بين النيابة وهيئة قضايا الدولة

يأتي هذا البروتوكول في إطار توجه النيابة العامة نحو بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة، تسهم في الحفاظ على المال العام وحقوق المؤسسات الحكومية، وترسخ مفاهيم الحوكمة والتحول الرقمي داخل منظومة العدالة.

تنفيذ البروتوكول على مرحلتين

ومن المقرر تنفيذ البروتوكول على مرحلتين؛ تبدأ بإنشاء حسابات إلكترونية مؤمنة لأعضاء هيئة قضايا الدولة على بوابة النيابة العامة الإلكترونية، تتيح لهم التكامل مع النيابات الجنائية إلكترونيًا، من خلال منظومة رقمية مؤمنة، وصولًا إلى إتاحة الاطلاع على المستندات بصورة رقمية مباشرة من خلال الحسابات الإلكترونية الخاصة بهم؛ بما يعزز كفاءة وسرعة تبادل المستندات بين الجهتين.

مشروعات التكامل الرقمي

وتؤكد النيابة العامة أن هذا التعاون يأتي ضمن سلسلة من مشروعات التكامل الرقمي التي تنفذها مع مختلف مؤسسات الدولة، دعمًا لمسيرة العدالة الناجزة، وتيسيرًا للإجراءات، وتعزيزًا لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومة العمل القضائي، اتساقًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ لبناء دولة رقمية حديثة.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة العامة هيئة قضايا الدولة تكامل رقمي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

4 فرق في منطقة الخطر.. صراع الهبوط يشتعل والاتحاد يقترب من النجاة
رياضة عربية وعالمية

4 فرق في منطقة الخطر.. صراع الهبوط يشتعل والاتحاد يقترب من النجاة
"فخورة إنك في حياتنا".. ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد "الزعيم" عادل إمام
زووم

"فخورة إنك في حياتنا".. ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد "الزعيم" عادل إمام
5 سيارات في سوق المستعمل يمكن شراؤها بقيمة "جنيه ذهب" واحد.. التفاصيل
أخبار السيارات

5 سيارات في سوق المستعمل يمكن شراؤها بقيمة "جنيه ذهب" واحد.. التفاصيل
ماذا قدم سيف الجزيري في نهائي الكونفدرالية؟
رياضة محلية

ماذا قدم سيف الجزيري في نهائي الكونفدرالية؟
هاني توفيق: تحقيق عدالة الدعم النقدي يتطلب ربط قيمته بمعدلات التضخم
اقتصاد

هاني توفيق: تحقيق عدالة الدعم النقدي يتطلب ربط قيمته بمعدلات التضخم

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان