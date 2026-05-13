إطلاق نار داخل مجلس الشيوخ الفلبيني.. فيديو

كتب : وكالات

08:44 م 13/05/2026 تعديل في 09:04 م

أفادت شبكة "سي بي سي" أنه تم إغلاق مجلس الشيوخ الفلبيني، اليوم الأربعاء، حيث شوهد أفراد عسكريون يدخلون المبنى الذي لجأ إليه أحد أعضاء مجلس الشيوخ المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت "سي بي سي"، أنه سمع دوي إطلاق نار، لكن المسؤولين لم يكشفوا عن هوية مطلق النار، مؤكدين عدم وقوع إصابات.

وبحسب "سي بي سي"، فإن أفراد عسكريون حاولو اعتقال السيناتور الفلبيني رونالد ديلا روزا، لان المحكمة الجنائية الدولية تتهمه بقتل عشرات الأشخاص عندما كان قائداً للشرطة خلال حرب الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي على المخدرات، والتي قتل فيها آلاف من تجار المخدرات المزعومين.

وفي وقت سابق، خرجت العديد من المظاهرات في الفلبين تطالب باحتجاز ديلا روزا، وإرساله للمحاكمة.

