أفادت شبكة "سي بي سي" أنه تم إغلاق مجلس الشيوخ الفلبيني، اليوم الأربعاء، حيث شوهد أفراد عسكريون يدخلون المبنى الذي لجأ إليه أحد أعضاء مجلس الشيوخ المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

PUTUKAN SA SENADO



Ilang putok ng baril, narinig sa Senado. | via Patrick Gupo, IBC News — IBC TV 13 (@ibcdigital13) May 13, 2026

وقالت "سي بي سي"، أنه سمع دوي إطلاق نار، لكن المسؤولين لم يكشفوا عن هوية مطلق النار، مؤكدين عدم وقوع إصابات.

وبحسب "سي بي سي"، فإن أفراد عسكريون حاولو اعتقال السيناتور الفلبيني رونالد ديلا روزا، لان المحكمة الجنائية الدولية تتهمه بقتل عشرات الأشخاص عندما كان قائداً للشرطة خلال حرب الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي على المخدرات، والتي قتل فيها آلاف من تجار المخدرات المزعومين.

DEVELOPING STORY: Gunfire erupted at the Senate late Wednesday evening following a lockdown. Armed units have since been deployed throughout the premises.



This comes after a Facebook Live broadcast by Senator Bato dela Rosa, in which he announced his imminent… — The Philippine Star (@PhilippineStar) May 13, 2026

وفي وقت سابق، خرجت العديد من المظاهرات في الفلبين تطالب باحتجاز ديلا روزا، وإرساله للمحاكمة.