كشفت أجهزة الأمن ملابسات استغاثة اختطاف فتاة داخل "توك توك" بالأهرام؛ تبين تغيبها منذ مطلع الشهر للإقامة مع شخص بالوراق لارتباطهما عاطفيا ورغبتهما في الزواج.



العثور على فتاة الهرم المتغيبة

رصدت المتابعة الأمنية منشورا بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن استغاثة بشأن اختطاف فتاة داخل مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبالفحص أمكن تحديد والد الفتاة وبسؤاله قرر بتغيب نجلته البالغة من العمر 17 عاما منذ تاريخ 1 من الشهر الجاري، وأضاف بعدم تحريره محضر بغيابها لقيامه بالبحث عنها طوال الفترة الماضية قبل رصد المنشور المتداول.

علاقة عاطفية وراء تغيب فتاة الهرم

نجحت التحريات في تحديد مكان تواجد الفتاة بمسكن أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الوراق، وبمواجهتهما قررت بترك منزلها بمحض إرادتها للإقامة برفقة الشخص المذكور لارتباطهما بعلاقة عاطفية واتفاقهما على الزواج، ونفت تعرضها لأي عملية اختطاف أو إكراه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.



