اختتم مركز التدريب القضائي بهيئة النيابة الإدارية، فعاليات برنامج "التحول الرقمي في مؤسسات الدولة"، الذي عُقد على مدار 5 أيام بمقر قصر عابدين بالقاهرة، بمشاركة 20 من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.

جاء ذلك تحت رعاية المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع وحدة التحول الرقمي، وبإشراف الإدارة العامة لتنفيذ البرامج التدريبية للقطاع الحكومي بوزارة الاتصالات.

وشهد ختام البرنامج حضور الدكتور وليد عبد الحفيظ، رئيس وحدة التشغيل والعمليات للقطاع الحكومي، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة والوزارة.

ختام برنامج التحول الرقمي بقصر عابدين

وفي كلمته خلال فعاليات الختام، نقل المستشار الدكتور أيمن فخر الدين، عضو مركز التدريب القضائي، تحيات رئيس الهيئة للمشاركين، مؤكدًا حرص النيابة الإدارية على دعم قدرات أعضائها في مجالات التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يواكب التطورات الحديثة في بيئة العمل.

كما وجّه الشكر للقائمين على البرنامج بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مثمنًا التعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ برنامج تدريبي متخصص يسهم في رفع كفاءة الأداء وتيسير الإجراءات.

وتضمن البرنامج عددًا من المحاضرات المتخصصة في تطبيقات الحاسب الآلي، شملت برامج "Word" و"Excel" و"PowerPoint"، إلى جانب التعريف بأدوات الذكاء الاصطناعي وأسس أمن المعلومات، قدمها المهندس إيهاب أحمد محمد، وفي ختام الفعاليات تم تسليم شهادات المشاركة للمتدربين.

