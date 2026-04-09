ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة أحد الأشخاص لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم لأداء مناسك العمرة والاستيلاء على أموالهم، حيث استغل المتهم صفته كمسؤول بإحدى الجمعيات الخيرية بمدينة نصر فوريا، ونجحت المباحث في ضبطه وبحوزته جوازات سفر ومطبوعات دعائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم بكل حسم وقوة لضمان حماية المواطنين من الـ عمرة وهمية بقلب العاصمة.

عمرة وهمية بمدينة نصر

أوضحت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهم (له معلومات جنائية) ادعى تعاقده مع كبرى شركات السياحة لتنظيم رحلات عمرة وهمية بمدينة نصر، ومن جانب آخر عثرت القوات بحوزته على إيصالات استلام نقدية و4 هواتف محمولة تحتوي على أدلة إدانته فوريا، علاوة على ذلك تبين أن المتهم استغل طبيعة عمله بالجمعية الخيرية لإضفاء صبغة رسمية على نشاطه الإجرامي بشكل قاطع وصارم لجمع مبالغ مالية طائلة من الضحايا.

سقوط مسؤول جمعية خيرية نفذ 13 واقعة نصب

أسفرت مواجهة المتهم عن اعترافه بتفاصيل سقوط مسؤول بجمعية خيرية في فخ التحريات، حيث أقر بتنفيذ 13 واقعة نصب بذات الأسلوب المبتكر، وفي السياق ذاته تم ضبطه بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزته بطاقات دفع إلكتروني، ومن جانب آخر تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على كافة ملابسات الجريمة.

