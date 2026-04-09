ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية شخصين لقيامهما بغسل 70 مليون جنيه ناتجة عن نشاطهما الإجرامي في تجارة المخدرات، حيث حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها فوريا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بكل حسم وقوة لضمان حماية الاقتصاد الوطني من غسل الأموال غير المشروعة بشكل قاطع وصارم بقلب المحافظة.



ضبط تاجر مخدرات أخفى ثروته في العقارات



كشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام المتهمين، وأحدهما له معلومات جنائية، بجمع ثروات طائلة من تجارة "الصنف"، ومن جانب آخر تبين لجوؤهما لأساليب ملتوية لتنفيذ عملية غسل أموال بـ 70 مليون جنيه عبر شراء العقارات والأراضي، علاوة على ذلك استهدفا شراء سيارات فارهة لإظهار ثرواتهما وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة بشكل قاطع وصارم فوريا لضمان الهروب من الملاحقة.

ضبط شخصين بتهمة تجارة المخدرات



تمكنت القوات من حصر ممتلكات المتهمين لكي يسقط شخصين بتهمة تجارة المخدرات في قبضة العدالة متلبسين بتضخم ثرواتهما، وفي السياق ذاته باشرت النيابة العامة التحقيقات الموسعة للوقوف على كافة أبعاد النشاط الإجرامي، ومن جانب آخر شددت وزارة الداخلية على استمرار ملاحقة كافة العناصر التي تسعى لغسل الأموال، لضمان استقرار الأمن المالي بشكل قاطع وصارم لردع كافة المتجاوزين ومنع غسل أموال السموم.



