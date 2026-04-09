كشفت أجهزة الأمن ملابسات بوزارة الداخلية، فيديو قيام قائد سيارة ملاكي بأداء حركات استعراضية والسير برعونة لمضايقة فتيات بمدينة بدر بالقاهرة، وتم ضبط السيارة وقائدها.

سقوط "متهور مدينة بدر في قبضة الشرطة

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها وقت ارتكاب الواقعة، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة بدر، وأنه لا يحمل رخصة قيادة أثناء القيادة بمدينة بدر بالقاهرة.

سائق يعرض حياة المواطنين للخطر

بمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في مقطع الفيديو المتداول، حيث قام بالسير برعونة بقصد مضايقة الفتيات، مما عرض حياتهن وحياة المواطنين للخطر بأحد الطرق بمدينة بدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

جرى التحفظ على السيارة الملاكي التي استخدمها المتهم في القيام بـ بحركات استعراضية طائشة، وتم عرض السائق على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع التأكيد على ملاحقة التجاوزات المرورية التي تظهر بمقاطع الفيديو المتداولة وتطبيق القانون على المخالفين.

