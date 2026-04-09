أدلى عامل متهم بإطلاق عيار ناري على عاطل في بولاق الدكرور باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، أكد خلالها أنه ارتكب الواقعة بدافع الانتقام بعد قيام المجني عليه بمعاكسة زوجته.

وأوضح المتهم أنه لم يتمالك أعصابه فقرر التعدي عليه باستخدام سلاح خرطوش.

كواليس إطلاق النار على عاطل في بولاق الدكرور

وقال المتهم في اعترافاته إنه شاهد المجني عليه يضايق زوجته أكثر من مرة ما أثار غضبه، فخطط لمواجهته، وتطور الأمر إلى إطلاق النار عليه، مشيرًا إلى أنه لم يقصد قتله وإنما "تأديبه" على حد قوله.

وتلقى المقدم أيمن سكوري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، بلاغًا يفيد بإصابة عاطل برش خرطوش، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

التحريات تكشف الدافع في واقعة إطلاق النار

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عاملًا، بسبب خلافات نشبت بينه وبين المجني عليه على خلفية معاكسة الأخير لزوجته، ما دفعه لإطلاق النار عليه.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بالتحفظ على السلاح المستخدم، والاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليه، واستكمال التحقيقات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

