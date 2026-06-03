أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، أحكامًا متفاوتة بحق 16 متهمًا، بينهم 3 أجانب يحملون الجنسيات الماليزية والصينية والسودانية، بعد إدانتهم بتهديد وابتزاز مواطنين باستخدام صورهم وبياناتهم الشخصية وربطها بمحتوى منافٍ للآداب، لإجبارهم على سداد مبالغ مالية مرتبطة بتطبيقات القروض الإلكترونية.

وقضت المحكمة بالحبس لمدة سنة مع الشغل لكل من: "إسراء.ع، وسلمى.ع، وحسام.أ، وياسمين.ع، وهايدي.أ، وجهاد.خ، وآلاء.م".

كما قضت بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل من عفراء (سودانية الجنسية)، وهونج (ماليزي الجنسية)، ولي كيو (صيني الجنسية).

وقضت كذلك بالحبس لمدة عامين مع الشغل لكل من: "إيمان.ح، وحبيبة.م، وإيمان.ع، ومارينا.ر، وكريمة.ع، وسمر.ع".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عبد الحميد سليمان وبعضوية المستشارين ياسر علي الزيات، وأحمد محمد عامر الفقهي، وأسامة محمد الشاذلي، وأمانة سر طارق فتحي وطلعت عبده.

قضية ابتزاز ضحايا تطبيقات القروض الإلكترونية بالجيزة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4936 لسنة 2025، والمقيدة برقم 3140 لسنة 2025 كلي الجيزة، أن المتهمين أنشأوا وأداروا حسابات وتطبيقات إلكترونية استُخدمت في تهديد عدد من المواطنين، من خلال إرسال رسائل تضمنت عبارات تهديد بنشر أمور وصور تمس الشرف والاعتبار، وإرسالها إلى أقاربهم ومعارفهم، مقابل إجبارهم على دفع مبالغ مالية.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين استخدموا وسائل تقنية المعلومات للحصول على البيانات الشخصية للضحايا، ومعالجتها ودمجها بمحتوى منافٍ للآداب، بما يشكل انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، كما استغلوا تطبيقات التواصل الاجتماعي في نشر وإرسال محتوى دون موافقة أصحاب البيانات.

واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من المجني عليهم، حيث أكد أحدهم، ويعمل معلمًا أول، أنه شاهد إعلانًا عبر موقع "فيسبوك" لتطبيق يمنح قروضًا مالية، فقام بتحميله للحصول على قرض بمبلغ بسيط، قبل أن يتلقى لاحقًا رسائل تهديد تتضمن صورًا وعبارات مسيئة، لإجباره على سداد مبالغ مالية إضافية.

وأيد تقرير الفحص الفني الصادر عن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ما ورد بأقوال الضحايا، حيث أثبت وجود رسائل وعبارات تهديد على الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة عدد من المتهمين.

وفي سياق متصل، تمكنت الإدارة العامة لمباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات من ضبط عدد من مسؤولي أحد تطبيقات القروض الإلكترونية، عقب بلاغ من مواطن أفاد بتلقيه قرضًا ماليًا بقيمة 715 جنيهًا عبر محفظة إلكترونية، قبل أن يتعرض للتهديد والتشهير لإجباره على سداد 1500 جنيه بزعم أنها رسوم القرض.

وأوضحت التحقيقات أن التطبيق كان متاحًا عبر متجر "جوجل بلاي" لأجهزة أندرويد فقط، ويشترط للحصول على القرض منح صلاحيات واسعة تشمل الوصول إلى الكاميرا، والرسائل النصية، وجهات الاتصال، والموقع الجغرافي، والبيانات الشخصية، فضلًا عن رفع صور بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية للمستخدم.

وبحسب التحقيقات، كان القائمون على التطبيق يستخدمون تلك البيانات في تهديد العملاء حال تأخرهم عن السداد، من خلال إرسال صورهم ومعلوماتهم الشخصية إلى جهات الاتصال المسجلة على هواتفهم، مصحوبة بعبارات مسيئة ومهينة، لإجبارهم على دفع الأموال المطلوبة.

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