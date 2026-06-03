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بعد فيديو متداول.. ضبط صاحب كلب تسبب في إزعاج سكان عقار بالخليفة

كتب : علاء عمران

04:35 م 03/06/2026

ضبط صاحب كلب تسبب في إزعاج سكان

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بتربية كلب بمدخل العقار محل سكنها بمنطقة الخليفة بالقاهرة.

وبالفحص، أمكن التوصل إلى الشاكية، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة الخليفة. وبسؤالها، أفادت بتضررها من أحد جيرانها لقيامه بتربية كلب بمدخل العقار، ما يتسبب لها في حالة من الخوف والذعر أثناء دخولها وخروجها من العقار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقه، وتبين أنه مقيم بدائرة القسم. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما تم إيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية المختصة.

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وزارة الداخلية تربية الكلاب مواقع التواصل الاجتماعي

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