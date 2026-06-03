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براءة زوجة "مستريح السيارات" من اتهامها بالاشتراك في النصب

كتب : أحمد عادل

04:01 م 03/06/2026

أمير هلالي - مستريح السيارات

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قضت محكمة جنح التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، ببراءة زوجة رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات"، من اتهامها بالاشتراك مع زوجها في الاستيلاء على أموال عدد من المواطنين.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمة اتهامات بالمشاركة في وقائع النصب المنسوبة لزوجها، والتي تضمنت الاستيلاء على مبالغ مالية بزعم استثمارها في مجال السيارات.

وفي سياق متصل، قال محامي المجني عليهم إنه يعتزم التقدم بدعوى مدنية ضد المتهمة، للمطالبة بتعويض مبدئي قدره مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بموكليه.

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أمير الهلالي زوجة مستريح السيارات النصب

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