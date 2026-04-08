قررت محكمة النقض، اليوم، تأجيل نظر الطعن رقم 12006 لسنة 93 قضائية، المقدم من مصطفى فايز، طالب "كلية الحقوق"، على حكم الإعدام الصادر بحقه في واقعة قتل الطفلة "جنى" في كرداسة، بعد أن استدرجها إلى منزله بهدف طلب فدية من والدها، إلى جلسة 5 مايو المقبل، لورود تقرير الطب النفسي الخاص بالمتهم والمرافعة.

كما أمرت محكمة النقض في الجلسة السابقة بإيداع المتهم مصطفى بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية لمدة 45 يومًا لإعداد تقرير شامل عن حالته النفسية والعصبية وبيان مدى مسؤوليته وقت ارتكاب الجريمة.

وكان المحامي وليد عبد الوهاب قد تقدم بمذكرة الطعن أمام محكمة النقض قبل انتهاء المهلة القانونية (60 يومًا) للطعن على حكم أول درجة الذي قضى بإدانة مصطفى فايز بالإعدام شنقًا.

وأدانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد حمدي السرجاني، مصطفى بالإعدام بعد ورود رأي مفتي الجمهورية، وعاقبت المتهم الثاني بالسجن المشدد 10 سنوات، والمتهم الثالث بالسجن المشدد 6 سنوات، والمتهم الرابع بالحبس سنة واحدة.

وأحالت النيابة العامة القضية برقم 1299 لسنة 2021 مركز كرداسة، والمتهمين مصطفى فايز (20 سنة – طالب جامعي)، م.ع (16 سنة)، م.ع (28 سنة – عامل)، وع.ف (23 سنة – عامل)، إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل الطفلة جنى وإخفاء جثمانها.

وأسندت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني تهمة قتل الطفلة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث أعدا رباطًا وحددا مسكنًا في منزل المتهم الأول لارتكاب الجريمة، واستدرجا الطفلة، ثم لف المتهم الأول الرباط حول عنقها حتى فارقت الحياة.

كما أشارت النيابة إلى أن المتهمين الثالث والرابع علما بوقوع الجريمة وساعدوا المتهمين الأول والثاني على الهرب ولم يبلغوا السلطات أو يقدموا معلومات عن الواقعة.

