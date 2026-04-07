تستكمل محكمة جنايات القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المخدرات الكبرى".

محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا.. تفاصيل أخطر تشكيل عصابي للمخدرات

وكشفت تحقيقات القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أن التشكيل العصابي يتزعمه كل من "دريد .ع"، عراقي الجنسية، و"سامح .م"، مصري الجنسية ومقيم بمنطقة الجمالية، وهما هاربان، وذلك بالاشتراك مع "فتحي .خ"، مالك مكتب استيراد بمنطقة بولاق، ومقدمة البرامج سارة خليفة، و"خالد .ف"، مالك مؤسسة مقاولات.

"تمويل وتنسيق دولي".. ماذا كشفت التحقيقات في قضية سارة خليفة؟

وشهد ضابط التحريات بأن المتهمين من الأول حتى الثالث استخدموا آخرين في تصنيع وإنتاج المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وبعد شروعهم في تنفيذ مخططهم، انضم إليهم المتهمان الرابعة والخامس، وهما على علم كامل بنشاط التشكيل الإجرامي، وشاركا في إدارته، قبل استقطاب باقي المتهمين من السادس وحتى الثامن والعشرين لتنفيذ أدوار مختلفة.

تفاصيل دور سارة خليفة في أخطر قضايا المخدرات أمام الجنايات

وأضافت التحقيقات أن المتهمة الرابعة، سارة خليفة، تولت ضخ الأموال اللازمة، والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني، للتنسيق مع باقي أفراد التشكيل، وعقب التعاقد على المواد المخدرة وشرائها، تولى المتهمون من الحادي والعشرين وحتى الثامن والعشرين إدخالها إلى البلاد.

اقرأ أيضا:

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)



علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق