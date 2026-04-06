ضبط قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه من الغش التجاري

كتب : علاء عمران

04:22 م 06/04/2026

ضبط عنصر جنائي غسل 150 مليون جنيه من الغش التجاري

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عنصر جنائي، بتهمة غسل نحو 150 مليون جنيه من الغش التجاري عبر أنشطة وممتلكات لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة.

في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي.

سقوط متهم بغسل أموال ضخمة عبر أنشطة وهمية وممتلكات

وكشفت التحريات تورط المتهم في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية، حيث سعى إلى إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وقام المتهم بتنفيذ مخططه من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء مركبات ووحدات سكنية ومحال تجارية، بهدف تمويه مصدر الأموال غير المشروعة.

الداخلية تضرب مافيا الغش التجاري وغسل الأموال

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

