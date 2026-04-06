إعلان

هبوط أرضي بالطريق الساحلي برأس سدر وتحرك عاجل من المحافظ

كتب : رضا السيد

03:36 م 06/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استجابت محافظة جنوب سيناء، لاستغاثة المواطنين من وجود هبوط أرضي بالطريق الدولي الساحلي الواقع بنطاق مدينة رأس سدر.
وناشدت المحافظ قائدي المركبات التي تمر بالطريق، بضرورة توخي الحذر والحيطة.

الدفع بفريق فني لإصلاح الطريق

وقال اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى الدفع بفريق فني فورى وصول الشكوى للقيام بأعمال الإصلاح لضمان سلامة المواطنين، مشيرا إلى أن الاستغاثة تتضمن وجود هبوط أرضي بالطريق السريع بالمنطقة الواقعة بين مدخل طريق جامعة الملك سلمان والطريق الدولي بمدينة رأس سدر في الاتجاهين.

الهبوط في جانبي الطريق

واوضح المحافظ في بيان اليوم، أن وجود هبوط في الاتجاهين يشكل خطورة بالغة على قائدي المركبات خاصة الزائرين الذين ليس لديهم خبرة عن الطريق.

تحديد موقع الهبوط

وأشار إلى أنه معاينة موقع الهبوط، وتبين أنه يقع على جانب الطريق بمسافة تقدر بنحو 10 أمتار مربعة، وجاري حاليا اتخاذ اللازم لإجراء أعمال الإصلاح طبقا للمواصفات الفنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنوب سيناء رأس سدر هبوط أرضي الطريق الساحلي

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

