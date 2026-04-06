ضبط نصف طن سولار وبنزين قبل بيعها بالسوق السوداء في أسوان

كتب : علاء عمران

04:38 م 06/04/2026

ضبط نصف طن سولار وبنزين قبل بيعها بالسوق السوداء

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط نصف طن سولار وبنزين في محافظة أسوان، قبل بيعه بالسوق السوداء.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أفادت بقيام مالك مخزن بدائرة قسم شرطة ثان أسوان بحجب وتجميع مواد بترولية داخل المخزن تمهيدًا لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

الداخلية تضرب مرتكب تهريب مواد بترولية

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر داخل المخزن على نصف طن من المواد البترولية (سولار وبنزين) وسيارة ربع نقل بدون ترخيص.

ضبط صاحب مخزن بحجب الوقود لتحقيق أرباح غير مشروعة بأسوان

وبمواجهته، اعترف المتهم بتعبئة السيارة بالمواد البترولية وتفريغها في جراكن ووضعها بالمخزن بقصد حجبها وإعادة بيعها بالسوق السوداء. وتبين أن المواد تم الحصول عليها من إحدى محطات الوقود بدائرة قسم شرطة أول أسوان بمساعدة عامل بالمحطة، الذي تم ضبطه واعترف بدوره أيضًا.

وأكد المتهم أنه ارتكب الواقعة بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

