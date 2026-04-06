فرحة اللقاء لم تكتمل.. رحلة استقبال المسافرين تنتهي بـ 5 جثامين في سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

04:00 م 06/04/2026
    السيارة الملاكي التي تعرضت للحادث
    القوات في موقع الحادث
    الشرطة والإسعاف في موقع الحادث

لم تكن رحلة عادية لتلك الأسرة القادمة من نجع سلطان بمركز جهينة في محافظة سوهاج، بل بدأت بلحظات فرح دافئة داخل مطار سوهاج الدولي، حيث توجهوا لاستقبال إحدى قريباتهم العائدة من الخارج بعد سنوات من الغربة.

امتزجت الدموع بالابتسامات، وتعالت الأحضان وكلمات الشوق، قبل أن يستقلوا سيارتهم في طريق العودة، وهم يتحدثون عن الأيام المقبلة ولمّة العائلة التي طال انتظارها.

أحلام الطريق تتحطم في لحظة

داخل السيارة، دار الحديث عن المستقبل وزيارات الأقارب، وسط أجواء من السعادة التي ملأت القلوب، لكن هذه اللحظات لم تدم طويلًا، فبينما كانوا يسيرون على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز جهينة، ظهرت فجأة سيارة نقل ثقيل تسير عكس الاتجاه.

وفي لحظات خاطفة، وقع التصادم العنيف، حيث دهست الشاحنة السيارة الملاكي بسرعة هائلة، لتتحول إلى حطام، وتنتهي رحلة الفرح بمشهد مأساوي.

5 ضحايا وناجية واحدة

أسفر الحادث عن مصرع 5 من أفراد الأسرة، وهم: ممدوح محمد أحمد أبوزيد (30 عامًا)، ووالدته صباح محمد الصغير (60 عامًا)، وزوجته دنيا أحمد راغب (24 عامًا)، ونجلهما الرضيع محمد ممدوح (6 أشهر)، وابنة شقيقته دينا أحمد عوض القديم (16 عامًا).

بينما نجت سيدة واحدة، وهي القريبة العائدة من الخارج، لكنها أصيبت بإصابات خطيرة، لتبقى الشاهدة الوحيدة على تفاصيل الرحلة التي بدأت بالفرح وانتهت بالفاجعة.

نجع سلطان يغرق في الحزن

عادت الأسرة إلى نجع سلطان، ولكن هذه المرة محمولة على سيارات نقل الموتى، بدلًا من استقبالها بالزغاريد، لتتحول القرية إلى ساحة من الحزن والدموع، وتخيم حالة من الصدمة على الجميع.

وبات الطريق الذي شهد الحادث شاهدًا على واحدة من أقسى المآسي الإنسانية، بعدما بدد في لحظات أحلام أسرة كاملة.

تفاصيل الحادث وتحرك الأجهزة

وكانت غرفة العمليات بمحافظة سوهاج قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارتي نقل ثقيل على الطريق الصحراوي الغربي، حيث انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص تصادم السيارة الملاكي (هـ ر أ 4834) مع سيارتي نقل (ت ب د 7831) و(ر ع د 6251)، ما أسفر عن سقوط الضحايا والمصاب.

ودفعت هيئة الإسعاف بـ5 سيارات لنقل الجثامين والمصابة إلى المستشفى، فيما شاركت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء لتأمين الموقع، كما عملت إدارة المرور على رفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق.

التحقيقات مستمرة

تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، في محاولة لكشف تفاصيل هذه الفاجعة التي هزت أهالي المنطقة.

