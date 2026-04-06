يواصل الفنان محمد رمضان وفريق عمل فيلم "أسد" الترويج له استعدادا لعرضه بالسينما شهر مايو المقبل.

وأثناء فترة التصوير تحدث الفنان محمد رمضان عن كواليس التصوير ووصف الفيلم على حد قوله "باه يبني عليه رحلته السينمائية ككل".

محمد رمضان عن فيلم "أسد": "ببني عليه رحلتي السينمائية"

في لقائه على راديو "الرابعة" من دبي، قال رمضان إن فيلم أسد سيتم عرضه في فصل الصيف نهاية شهر مايو 2026، معربا عن سعادته بالتعاون مع فريق وصناع العمل السينمائي.

وأضاف: "كل صناع فيلم أسد عمري ما هنساهم لان ده أول مشروع في مكتبتي وبيتبني عليه رحلتي السينمائية كلها".

محمد رمضان يشوق جمهوره لفيلم "أسد"

واستكمل: "لكن أنا بوعد اللي بيسمعوني، لأن كل نجم أدرى بجمهوره وكل نجم حافظ جمهوره، أنا ادرى واحد بجمهوري".

وتابع: "جمهوري اللي نجمه غايب عنه من 3 سنين وفضل فاكره، وبيذكره في شهر ومضان ويتداولوا مشاهد ليا في شهر رمضان بأعمال من ١٠ و١١ سنة ده جمهور أنا ادرى بيه وحافظه".

وأضاف: "بوعد اللي بيسمعوني دلوقتي إن حفلات الصبح اللي هي بتبقى حفلات ضعيفة في السينما، السينما هتشهد شيء جديد من نوعه وهيبقى أول مرة نشوف الحفلات دي فيها زحام شديد، حتى من ٩ الصبح ثقة في الله، وهنشوف نوع جديد من النجاح في السينما واحنا في ضهر بلدنا وثقة في الله الفيلم هيعجبكم".

كواليس فيلم أسد

تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي.