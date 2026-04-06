في ليلة هادئة بقرية المنيا والشرفا بمركز الصف، تحولت خلافات عائلية قديمة إلى مأساة حقيقية، حين قامت سيدة تُعرف باسم "الحاجة أرزاق" بأن تكون ضحية جريمة هزت القرية بأكملها.

حكاية "الحاجة أرزاق" ضحية السكين في الجيزة

المتهم أسامة خميس، عامل بسيط معروف للعائلة، كان يعرف تفاصيل البيت جيدًا. تصاعدت الخلافات يومًا بعد يوم حتى نمت داخله نية سوداء، فخطط لقتل الضحية بعناية.

في أواخر يناير 2024، حمل سلاحًا أبيض "سكين" وتوجه إلى منزل الضحية، وانتظر اللحظة المناسبة، ثم انهال عليها بعدة طعنات متفرقة لم تترك لها فرصة للنجاة.

تقرير الطب الشرعي كشف حجم المأساة: طعنات بالصدر والبطن، جروح قطعية بالكبد، ونزيف داخلي حاد أدى إلى وفاتها فورًا.

لكن الجريمة لم تمر دون أثر، إذ رصدتها كاميرات المراقبة لحظة دخوله وخروجه بعد تنفيذ فعلته.

القصة الكاملة للنهاية المأساوية لـ"الحاجة أرزاق"

ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه، وواجهته النيابة بالأدلة. محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية، لتكون العدالة قد انتصرت.

في جلسة الاستئناف أمام محكمة مستأنف جنايات الجيزة، حاول المتهم التمسك بآخر خيط أمل، لكن المحكمة أجلت النظر لمناقشة تفاصيل تقرير الطبيبة الشرعية، لتأكيد النهاية التي اقتربت بالفعل.