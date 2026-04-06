واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لضبط الجرائم الاقتصادية والتموينية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 10 مليون جنيه من مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن.

حملات أمنية ومالية لضبط تجار العملة والمخالفين التموينيين

كما شملت الحملات ضبط نحو 12 طن دقيق أبيض بلدي مدعم خلال 24 ساعة، في المخابز السياحية والمدعمة، في إطار جهود الوزارة لضمان حماية المستهلكين ومنع التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأسعار غير قانونية.

الداخلية تتصدى لمحاولات تهريب العملة والتلاعب بالدقيق المدعم

وأكدت الداخلية أن الحملات تستهدف جميع المخالفين سواء في سوق العملة أو السلع التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فوراً، حفاظًا على الاستقرار الاقتصادي وتأمين حياة المواطنين اليومية.

