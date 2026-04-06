الداخلية تضبط 10 مليون جنيه و12 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

01:29 م 06/04/2026

ضبط 10 مليون جنيه و12 طن دقيق مدعم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لضبط الجرائم الاقتصادية والتموينية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 10 مليون جنيه من مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن.

حملات أمنية ومالية لضبط تجار العملة والمخالفين التموينيين

كما شملت الحملات ضبط نحو 12 طن دقيق أبيض بلدي مدعم خلال 24 ساعة، في المخابز السياحية والمدعمة، في إطار جهود الوزارة لضمان حماية المستهلكين ومنع التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأسعار غير قانونية.

الداخلية تتصدى لمحاولات تهريب العملة والتلاعب بالدقيق المدعم

وأكدت الداخلية أن الحملات تستهدف جميع المخالفين سواء في سوق العملة أو السلع التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فوراً، حفاظًا على الاستقرار الاقتصادي وتأمين حياة المواطنين اليومية.

الملك أحمد فؤاد الثاني يزور معبد أبو سمبل بأسوان
الملك أحمد فؤاد الثاني يزور معبد أبو سمبل بأسوان

"عدو المدينة".. انتفاضة غضب في "كريات شمونة" ضد نتنياهو
استئناف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر.. ومصدر لمصراوي: اقترب من مليار قدم يوميًا
5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
"طوفان زيادات".. ارتفاع أسعار سيارات إم جي الجديدة في مصر

