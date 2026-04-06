شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم الإثنين، انتظامًا ملحوظًا في محافظتي القاهرة والجيزة، بالتزامن مع انتشار أمني مكثف على مختلف الطرق والمحاور، بهدف تأمين تنقلات المواطنين ومنع التكدسات.

ورصدت المتابعات الميدانية ظهور كثافات مرورية ملحوظة على عدد من المحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة والقليوبية، خاصة خلال ساعات الذروة الصباحية، مع انتشار مكثف للخدمات المرورية لمتابعة حركة السير والتعامل الفوري مع أي أعطال أو مخالفات.

انتظام نسبي بمحاور القاهرة رغم زحام الذروة

وأفادت مصادر مرورية بظهور أحجام مرورية أعلى الطريق الدائري وكوبري أكتوبر ومناطق وسط البلد، مع كثافات متوسطة عند مداخل ومخارج المحاور الرئيسية، خاصة في أوقات الذروة، دون تأثير كبير على انسيابية الحركة.

كثافات مرورية أعلى الدائري وكوبري أكتوبر

وانتظمت حركة السير بمحاور محافظة الجيزة، خاصة في مناطق الدقي والعجوزة، مرورًا بشوارع جامعة الدول العربية والسودان، ونزلة الطريق الدائري اتجاه الصعيد، إلى جانب محور صفط اللبن، والطريق السياحي، والهرم، والبحر الأعظم، والمريوطية، وصولًا إلى فيصل وترسا وباقي شوارع المحافظة.

تباطؤ الحركة بمحور 26 يوليو ومحيط جامعة القاهرة

كما سادت حالة من الانسياب المروري أعلى كورنيش النيل في الاتجاه المؤدي إلى حلوان والملك الصالح، وكذلك بمناطق عين شمس وسرايا القبة، مرورًا بكوبري القبة وحمامات القبة، بالإضافة إلى الطريق الزراعي أمام القادمين من بنها في اتجاه ميدان المؤسسة ومدينة الفسطاط.

وظهرت سيولة مرورية أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو وشارع السودان، إلى جانب ميادين رئيسية مثل التحرير وعبد المنعم رياض وروكسي ورمسيس، مع انتشار أمني ملحوظ لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري.

انتشار أمني مكثف لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط

وفي الجيزة، سجل محور 26 يوليو كثافات متوسطة، خاصة في الاتجاه القادم من أكتوبر نحو ميدان لبنان، مع تباطؤ نسبي بمحيط شارع السودان وجامعة القاهرة، بينما شهدت باقي الشوارع سيولة نسبية.

سيولة مرورية بالقليوبية

أما في القليوبية، فشهدت الطرق الرئيسية، وعلى رأسها الطريق الزراعي والدائري، حالة من السيولة المرورية، وسط متابعة مستمرة من رجال المرور لمنع أي تكدسات.

المرور يواصل المتابعة الميدانية على مدار اليوم

وأكدت المصادر انتشار رجال المرور على مدار اليوم بمختلف المحاور، مع الدفع بالأوناش لرفع السيارات المتعطلة والتعامل الفوري مع الحوادث، بما يضمن استمرار انسيابية الحركة وتقليل زمن الرحلات.

نصائح مهمة للسائقين لتجنب التكدسات والحوادث

وناشدت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بالسرعات المقررة، وترك مسافات أمان كافية، وتجنب التوقف العشوائي، حفاظًا على سلامة الجميع.

