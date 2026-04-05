إعلان

مخزن سري و3 سيارات.. سقوط تشكيل عصابي للاتجار في الوقود بأسوان

كتب : علاء عمران

03:29 م 05/04/2026 تعديل في 03:30 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مخزنًا يحتوي على 5 أطنان مواد بترولية قبل بيعها في السوق السوداء في محافظة أسوان.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه في إطار جهود مكافحة الجرائم التموينية والتصدي لمحاولات الاتجار بالسلع المدعمة في السوق السوداء، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان، قيام مالك مخزن وسائقين بتجميع مواد بترولية من محطات الوقود المختلفة، وحجبها داخل مخزن بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، تمهيدًا لإعادة بيعها بصورة غير مشروعة.

الأمن يضبط 5 أطنان مواد بترولية مخزنة بغرض التربح غير المشروع

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وعُثر داخل المخزن على قرابة 5 أطنان من المواد البترولية، بالإضافة إلى 3 سيارات ربع نقل بدون لوحات معدنية، كانت تُستخدم في تجميع ونقل الوقود.

المتهمون يعترفون بتجميع البنزين والسولار لإعادة بيعهما

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال بيع المواد البترولية في السوق السوداء.
تم التحفظ على المضبوطات والسيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شائعات طاردت عبدالرحمن أبو زهرة.. "من الزهايمر إلى أورام الرئة"
زووم

شائعات طاردت عبدالرحمن أبو زهرة.. "من الزهايمر إلى أورام الرئة"
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟
أخبار و تقارير

إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟
منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
نصائح طبية

منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
طلاب ينتحلون صفة محامين في محاكم كفر الشيخ.. و5 قرارات عاجلة للنقابة
أخبار المحافظات

طلاب ينتحلون صفة محامين في محاكم كفر الشيخ.. و5 قرارات عاجلة للنقابة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق