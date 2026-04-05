تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مخزنًا يحتوي على 5 أطنان مواد بترولية قبل بيعها في السوق السوداء في محافظة أسوان.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه في إطار جهود مكافحة الجرائم التموينية والتصدي لمحاولات الاتجار بالسلع المدعمة في السوق السوداء، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان، قيام مالك مخزن وسائقين بتجميع مواد بترولية من محطات الوقود المختلفة، وحجبها داخل مخزن بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، تمهيدًا لإعادة بيعها بصورة غير مشروعة.

الأمن يضبط 5 أطنان مواد بترولية مخزنة بغرض التربح غير المشروع

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وعُثر داخل المخزن على قرابة 5 أطنان من المواد البترولية، بالإضافة إلى 3 سيارات ربع نقل بدون لوحات معدنية، كانت تُستخدم في تجميع ونقل الوقود.

المتهمون يعترفون بتجميع البنزين والسولار لإعادة بيعهما

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال بيع المواد البترولية في السوق السوداء.

تم التحفظ على المضبوطات والسيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.