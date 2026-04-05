أودعت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة "الدائرة الأولى" برئاسة المستشار أبو المجد عبد السلام عبد الرحمن وعضوية المستشارين هشام محمود صبحي عامر وشريف سامي حسين، ووكيل النائب العام عمرو أحمد علوش، وسكرتارية رفاعي فهمي رفاعي، حيثيات براءة موظف من قضية تزوير تذاكر علاج وأذون صرف علاج من أسر الشهداء والمصابين بمستشفى الهلال الأحمر، بقيمة نحو 116 ألف جنيه.

محكمة جنايات شمال القاهرة تلغي الحكم المستأنف وتقضي ببراءة المتهم

وقالت المحكمة في حيثيات الدعوى رقم 16185 لسنة 2025 جنايات مستأنف شمال القاهرة، بشأن الحكم الصادر في القضية رقم 1926 لسنة 2022 جنايات الأزبكية، إن النيابة العامة أسندت للمتهم "محمد كمال عبد العزيز" وآخرين سبق الحكم عليهم بالحبس سنة مع الشغل في أعوام 2018 و2019 و2020 بالأزبكية بالقاهرة، كونهم وآخر متوفي ليسوا من موظفي الجهات العمومية، اشتركوا مع مجهول في ارتكاب تزوير محررات رسمية هي "تذاكر علاج وأذون صرف أدوية منسوب صدورها لمستشفى الهلال الأحمر"، حيث أضافوا بيانات مزورة لتسهيل الاستيلاء على العقاقير الطبية.

النيابة نسبت للمتهم تزوير تذاكر وأذون صرف عقاقير من أسر الشهداء والمصابين

وأوضحت المحكمة أن المتهمين السادس والسابع استغلوا وظائفهم بالشهر العقاري لتزوير الأختام والمحررات، واستخدموها أمام موظف المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، مع علمهم بأن التزوير مخالف للقانون.

وكشفت التحقيقات أن العقاقير الطبية المستولى عليها بلغت قيمتها نحو 116 ألف جنيه، وفقًا لشهادات الشهود من المجلس القومي ومستشفى الهلال الأحمر، الذين أكدوا تزوير التذاكر والأذون وعدم استكمال الإجراءات الطبية الرسمية.

المحكمة تؤكد عدم كفاية الأدلة للربط بين المتهم والتزوير

وقالت المحكمة إن المحررات المزورة المضبوطة لم يثبت حيازة المتهم لها أو استخدامها من قبله، ولم يتبين وجود دليل قاطع يربطه بالتزوير، وكانت التحريات المقدمة غير كافية للإدانة.

العقاقير المستولى عليها بلغت قيمتها 116 ألف جنيه وفق الشهود

وأكدت المحكمة أن الأحكام الجنائية تبنى على اليقين والدليل القاطع لا على الظن أو التخمين، ومن ثم قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم "مدحت كمال عبد العزيز المنيسي" من الاتهام المنسوب إليه، مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة طبقًا للقانون.

اقرأ أيضا:

