كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر 8 أشخاص يستقلون دراجات نارية وهم يؤدون حركات استعراضية داخل أحد أنفاق محافظة الشرقية، معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر، وتمكنت أجهزة الأمن من تحديدهم وضبطهم.

تصوير فيديو استعراضي أدى لتعريض حياة المواطنين

وتبين أن 7 من الدراجات المضبوطة بدون لوحات معدنية، وبمواجهة قائديها اعترفوا بارتكاب الواقعة وتصوير المقطع في الأول من يناير الماضي احتفالًا برأس السنة الميلادية، ونشره على مواقع التواصل لزيادة نسب المشاهدات.

تم التحفظ على الدراجات النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائديها.