تأجيل محاكمة 115 متهمًا في "خلية المجموعات المسلحة" لجلسة 12 يوليو

كتب : صابر المحلاوي

06:59 م 29/04/2026

مجمع محاكم بدر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 115 متهمًا في القضية رقم 5490 لسنة 2024 جنايات قسم قصر النيل، والمعروفة إعلاميًا باسم "خلية المجموعات المسلحة"، إلى جلسة 12 يوليو، وذلك لاستكمال الاطلاع على المستندات.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام عدد من المتهمين بتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها.
كما شملت الاتهامات قيام بعض المتهمين بتمويل الجماعة وتوفير الأموال والمعلومات والأسلحة والذخائر والمفرقعات، إلى جانب استخدام وسائل الاتصال الحديثة وشبكة المعلومات الدولية لتبادل التكليفات وإصدار التعليمات.
وكشفت أوراق القضية عن اتهامات لبعض المتهمين بتلقي تدريبات على تصنيع المواد المفرقعة واستخدام الأسلحة، بالإضافة إلى التخطيط لعمليات استهدفت منشآت وأشخاص، من بينها محاولة استهداف إحدى السفارات.
وتتواصل محاكمة المتهمين أمام الدائرة المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية واستكمال نظر القضية في الجلسة المقبلة.

محكمة بدر خلية المجموعات المسلحة تأجيل محاكمة

