كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بمحافظة الإسماعيلية، ما أثار حالة من الجدل ودفع الأجهزة الأمنية لفحص الواقعة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن التحريات نجحت في تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين في مقطع الفيديو، وتبين أنهم 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بمحافظة الإسماعيلية.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهم على كمية من مخدري الحشيش والبودر، إلى جانب فرد خرطوش ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، ما أكد صحة ما تضمنه الفيديو المتداول.

وبمواجهة المتهمين، اعترف أحدهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، فيما أقر الآخران بحصولهما على المواد المضبوطة منه بقصد التعاطي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

