واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة ضد مافيا استغلال الأحداث، حيث نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة في رصد وتفكيك نشاط إجرامي لعناصر إجرامية اتخذت من شوارع وميادين محافظة الجيزة مسرحاً لجرائمها.

تفاصيل سقوط شبكة لاستغلال الأحداث في التسول

أسفرت المداهمة الأمنية عن ضبط 7 متهمين (5 رجال وسيدتين، لـ 6 منهم معلومات جنائية مسجلة)، لقيامهم بإجبار 12 طفلاً من المعرضين للخطر على ممارسة أعمال التسول واستجداء المارة، فضلاً عن بيع السلع بطريقة إلحاحية قسرية لتحقيق مكاسب مادية طائلة.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا صراحة باتخاذهم من الأطفال وسيلة للتربح السريع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، بينما جرى تسليم الصغار لأهليتهم أو إيداعهم دور الرعاية لتوفير حياة آمنة لهم.

اقرأ أيضا

