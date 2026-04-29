إعلان

سقوط عصابة استغلال الأطفال في التسول وضبط 7 متهمين بالجيزة

كتب : علاء عمران

03:42 م 29/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة ضد مافيا استغلال الأحداث، حيث نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة في رصد وتفكيك نشاط إجرامي لعناصر إجرامية اتخذت من شوارع وميادين محافظة الجيزة مسرحاً لجرائمها.

تفاصيل سقوط شبكة لاستغلال الأحداث في التسول

أسفرت المداهمة الأمنية عن ضبط 7 متهمين (5 رجال وسيدتين، لـ 6 منهم معلومات جنائية مسجلة)، لقيامهم بإجبار 12 طفلاً من المعرضين للخطر على ممارسة أعمال التسول واستجداء المارة، فضلاً عن بيع السلع بطريقة إلحاحية قسرية لتحقيق مكاسب مادية طائلة.
وبمواجهة المتهمين، اعترفوا صراحة باتخاذهم من الأطفال وسيلة للتربح السريع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، بينما جرى تسليم الصغار لأهليتهم أو إيداعهم دور الرعاية لتوفير حياة آمنة لهم.

اقرأ أيضا

انفجار محول داخل شركة الكهرباء بالسبتية.. وإصابة خطيرة تنقل للمستشفى

3 منظمين و23 مشاركًا.. مفاجآت مثيرة في "حفل أكتوبر": الفتاة تستقطب الشباب

خيانة على "كوبري عرابي" في نص الليل.. كيف قادت الديون"فرارجي المنيرة" للإعدام مرتين؟

طُعم قاتل والضحايا بلا صوت.. ماذا حدث لـ "كلاب حدائق الأهرام"؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية النيابة العامة الجيزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما حكم أداء فريضة الحج عن الميت في عام واحد من شخصين؟.. الإفتاء توضح
أخبار

ما حكم أداء فريضة الحج عن الميت في عام واحد من شخصين؟.. الإفتاء توضح

خيري بشارة: فاتن حمامة من أعظم الناس اللي اشتغلوا معايا وكنت أناديها بـ"تونة"
زووم

خيري بشارة: فاتن حمامة من أعظم الناس اللي اشتغلوا معايا وكنت أناديها بـ"تونة"
الحكومة تدرس إحلال السيارات القديمة بأخرى كهربائية.. تفاصيل
أخبار مصر

الحكومة تدرس إحلال السيارات القديمة بأخرى كهربائية.. تفاصيل
"نفوس قاسية و ظالمة".. رسالة نارية من نجلة محمود الخطيب بعد الهجوم على
رياضة محلية

"نفوس قاسية و ظالمة".. رسالة نارية من نجلة محمود الخطيب بعد الهجوم على
كواليس الحركة التي صنعت "تريند" بطل أفريقيا.. عبد الله: تدربت عليها شهورًا
أخبار المحافظات

كواليس الحركة التي صنعت "تريند" بطل أفريقيا.. عبد الله: تدربت عليها شهورًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"