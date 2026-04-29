ساعة "كيف" انتهت بالكلبش.. تفاصيل سقوط 3 مسجلين بتعاطي المخدرات في الإسكندرية

كتب : علاء عمران

12:20 م 29/04/2026 تعديل في 12:28 م

ضبط 3 مسجلين لتعاطي الآيس

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام عدد من الأشخاص بتعاطي مواد مخدرة داخل قطعة أرض فضاء بمحافظة الإسكندرية، في واقعة أثارت حالة من الجدل بين المتابعين.


وبالفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين في الفيديو، وتبين أنهم 3 عاطلين لهم معلومات جنائية ومقيمون بمحافظة الإسكندرية، حيث جرى ضبطهم وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة شملت مخدري “الأيس” و“الحشيش”.

اعترافات 3 مسجلين بتهمة تعاطي المخدرات

وبمواجهتهم بما ورد في الفيديو والتحريات، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة كما ظهرت، واعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، دون وجود أي أبعاد أخرى لنشاطهم، وفق ما أسفرت عنه التحقيقات الأولية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.


بعد اختفاء "التوست البني" من الأسواق.. ماذا يأكل مرضى السكري؟
