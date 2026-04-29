جنح الدقي تحاكم 10 أطباء في قضية "العمى الجماعي" اليوم

كتب : محمود الشوربجي

03:35 ص 29/04/2026

أحد ضحايا واقعة العمى الجماعي بالدقي

تنظر محكمة جنح الدقي بالجيزة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"العمى الجماعي"، والمتهمين فيها بالتسبب في إصابة 75 مريضًا بعاهات مستديمة وفقدان حاسة البصر.

تفاصيل اتهامات النيابة في القضية

ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 6222 لسنة 2025، والمقيدة برقم 1656 لسنة 2026 جنح الدقي، للمتهمين: “ط.م”، و“ه.ع”، و“م.ث”، و“ح.م”، و“ح.م”، و“م.ع”، و“س.ع”، و“ح.م”، و“م.ط” مدير مستشفى 6 أكتوبر، أنهم تسببوا عن طريق الخطأ في إصابة 75 مريضًا بعاهات مستديمة، تمثلت في فقدان البصر، نتيجة إخلالهم الجسيم بما تفرضه الأصول الوظيفية.

وأوضحت النيابة أن ذلك جاء وفق ما ورد بتقارير مصلحة الطب الشرعي وأوراق التحقيقات، التي أكدت وجود إهمال جسيم داخل غرف العمليات.

بداية وتفاصيل الواقعة داخل مستشفى 6 أكتوبر

تعود تفاصيل القضية إلى خضوع المرضى لعمليات إزالة المياه البيضاء داخل مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، قبل أن تظهر عليهم مضاعفات خطيرة داخل العين.

عدوى شديدة أدت لفقدان البصر

وأشارت التحقيقات إلى أن المرضى تعرضوا لعدوى بكتيرية شديدة داخل العين، تسببت في التهابات حادة وتدهور كبير في الإبصار، وصل في بعض الحالات إلى فقدان البصر أو استئصال محتويات العين.

وأكدت تقارير الطب الشرعي ووزارة الصحة والطب الوقائي والهندسة الطبية وجود قصور شديد في إجراءات التعقيم ومكافحة العدوى داخل غرف العمليات، إلى جانب عدم الالتزام بالبروتوكولات الطبية المعتمدة.

العمى الجماعي محكمة جنح الدقي مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي النيابة العامة

