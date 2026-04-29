قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إن الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا يتفق مع ضرورة منع إيران من امتلاك قنبلة نووية.

وأضاف ترامب، أن الولايات المتحدة هزمت ذلك العدو ولن تتركه يحصل على سلاح نووي، في إشارة منه إلى إيران، مؤكدا أن أمريكا هزمت إيران عسكريا.

يذكر أن الملك تشارلز الثالث ألقى خطاب نادر أمام جلسة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، بعد استقبال حافل وتصفيق حار مع دخوله بصحبة الملكة كاميلا.

وقال الملك تشارلز، أمام الكونجرس الأمريكي، إنه على الرغم من فترة عدم الاستقرار الحالية والصراع في أوروبا والشرق الأوسط، ستظل بريطانيا والولايات المتحدة حليفتين قويتين متحدتين في الدفاع عن الديمقراطية، في وقت تشهد فيه العلاقات بينهما انقسامات عميقة بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأضاف: "مهما كانت خلافاتنا، ومهما كانت اختلافاتنا، فإننا نقف صفا واحدا في التزامنا بدعم الديمقراطية وحماية جميع أبناء شعبينا من الأذى والإشادة بشجاعة من يخاطرون بحياتهم يوميا في خدمة بلادنا".

وقال تشارلز: "أتيت اليوم بكل احترام إلى الكونجرس الأمريكي، هذا الصرح الديمقراطي الذي أُنشئ لتمثيل صوت الشعب الأمريكي بأكمله وللدفاع عن الحقوق والحريات المقدسة".