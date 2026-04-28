فيديو رعب في الجيزة.. الشرطة تكشف حقيقة واقعة "بلطجي إمبابة"

كتب : مصراوي

09:24 م 28/04/2026

الشرطة تكشف ملابسات فيديو الجيزة المثير للجدل

لحظات من الفوضى وثقها مقطع فيديو أثار الذعر بين رواد مواقع التواصل، بعدما ظهر شخص يعتدي على المارة وأصحاب المحلات بشكل عشوائي.


المشهد بدا صادمًا، وكأنه حالة من الانفلات في الشارع، لتنهال التعليقات الغاضبة والمطالبات بسرعة التدخل لكن خلف هذا المشهد المقلق، كانت هناك قصة مختلفة تمامًا، تحمل أبعادًا إنسانية قبل أن تكون أمنية.

فيديو يثير الجدل في الجيزة

المقطع المتداول أظهر شخصًا يعتدي على المواطنين وأصحاب المحلات التجارية، ما أثار حالة من الخوف والاستياء بين المتابعين، خاصة مع عشوائية التصرفات التي بدت غير مبررة.

تحريات الشرطة

بالفحص، تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة من تحديد القائم على نشر الفيديو، وتبين أنه مالك محل حلواني بدائرة قسم شرطة إمبابة أوضح أن الشخص الظاهر في الفيديو من المشردين المتواجدين بمحيط عمله، وأنه اعتاد التعدي على المارة وأصحاب المحلات.

ضبط المتهم


لم تستغرق التحريات وقتًا طويلًا، حيث تم تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو وضبطه، وتبين أنه عاطل، ويقيم بالمنطقة المشار إليها. وتبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية.

واتخذت الشرطة الإجراءات القانونية اللازمة مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداعه إحدى المصحات النفسية، لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

رضوى الشربيني تكشف كواليس "حلقة الشقة".. وترد على اتهامات الفبركة (فيديو)
سؤال حير الملايين.. هل نأكل قبل النوم أم نمتنع؟
إبراهيم عيسى: محمود محيي الدين لن يتولى رئاسة الحكومة لهذه الأسباب (فيديو)
"شتمت الدكاترة وبهدلتهم".. تفاصيل القبض على الراقصة حورية بالشيخ زايد
رانيا يوسف وشادية.. فنانات صدمن الجمهور بوصفة الجاز على الشعر- فيديو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"