أعلن مكتب النائب العام الليبي مصرع 38 مهاجراً غير شرعي، بينهم مصريون، خلال محاولة عبور غير نظامية من السواحل الليبية باتجاه شمال البحر المتوسط.

وأوضح المكتب، في بيان، أن النيابة العامة باشرت تحقيقات موسعة في الواقعة، مشيراً إلى ملاحقة جماعة إجرامية متورطة في تنظيم عمليات تهريب المهاجرين.

وبحسب البيان، قام تشكيل عصابي بإرسال المهاجرين من شواطئ مدينة طبرق على متن قارب متهالك وغير آمن، لم يتمكن من إتمام الرحلة، ما أسفر عن غرقه ووفاة 38 شخصاً من جنسيات سودانية ومصرية وإثيوبية.

وكشف البيان أن وكيل النيابة في نيابة طبرق الابتدائية تولى التحقيق، حيث تم تحديد المتورطين في تنسيق عملية التهريب، وضبط نحو 300 ألف دينار ليبي من عائدات النشاط الإجرامي.

كما شملت التحقيقات تتبع مسارات التدفقات المالية غير المشروعة عبر كيانات مالية غير مرخصة، مع تحديد المسؤولين عنها.

وأصدر المحقق أوامر بضبط وإحضار أفراد التشكيل العصابي، فيما تتواصل الجهود لتحديد هويات الضحايا واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.