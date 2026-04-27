وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق: إسرائيل تحترق ويجب تشكيل حكومة وحدة موسعة

كتب : مصراوي

11:43 م 27/04/2026

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس

رام الله (أ ش أ)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بيني جانتس، زعيم حزب أزرق أبيض، مساء اليوم الاثنين، إن إسرائيل تحترق، وإالأمر يتطلب تشكيل حكومة وحدة واسعة تمثل كل التيارات، في ظل حالة التدهور التي تمر بها إسرائيل.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن جانتس قوله إن الأمر الأهم الآن هو تشكيل حكومة وحدة واسعة تمثل المعسكرين، بغض النظر عن من سيكون رئيس الوزراء.

وأضاف جانتس أنه يسعى للعمل على تشكيل حكومة قادرة على التعامل مع التحديات الرئيسية، مشيرًا إلى أن مستقبله السياسي الشخصي ليس أولوية في هذه المرحلة.

ويواجه جانتس تراجعًا في استطلاعات الرأي إلى ما دون نسبة الحسم الانتخابي، كما أنه العضو الوحيد في معسكر المعارضة الذي لم تتم دعوته إلى اجتماع يضم معظم قادة الأحزاب المناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي اقترحه رئيس حزب "يشار" جادي آيزنكوت.

ويخالف جانتس مواقف بقية قادة المعارضة، إذ يلمح إلى إمكانية انضمامه إلى حكومة بقيادة نتنياهو، كما يرفض تصنيفه ضمن معسكر المعارضة بشكل واضح.

