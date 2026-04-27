روبيو: إيران جادة في الاتفاق.. وشرطنا منع السلاح النووي

كتب : مصراوي

09:11 م 27/04/2026

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

واشنطن (أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الإثنين، أن إيران "جادة" في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لكن أي اتفاق يجب أن يمنعها من تطوير سلاح نووي.

وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، قال روبيو: "أعتقد أنهم جادون في الخروج من المأزق الذي يواجهونه".

وأشار إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران، بما في ذلك التضخم وصعوبة دفع الأجور، فضلاً عن العقوبات المستمرة، قائلاً: "جميع المشاكل التي كانت تعاني منها إيران قبل بدء هذا الصراع لا تزال قائمة، بل إن معظمها قد ازداد سوءاً".

وأضاف: "علينا أن نضمن أن أي اتفاق يتم التوصل إليه.. يمنعهم بشكل قاطع من السعي نحو امتلاك سلاح نووي في أي وقت".

مفاوضات إيران وأمريكا حرب إيران إيران وأمريكا النووي الإيراني

