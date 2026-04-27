واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال والمنشآت، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

حملات رقابية موسعة

وأكدت الوزارة أن الحملات استهدفت التأكد من التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة على مستوى الجمهورية. وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحرير 909 مخالفة ضد محال ومنشآت لم تلتزم بمواعيد الغلق.

إجراءات قانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة.

