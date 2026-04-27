إعلان

الداخلية: تحرير 909 مخالفة لمحال غير ملتزمة خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

01:04 م 27/04/2026

تحرير 909 مخالفة لمحال غير ملتزمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال والمنشآت، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

حملات رقابية موسعة

وأكدت الوزارة أن الحملات استهدفت التأكد من التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة على مستوى الجمهورية. وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحرير 909 مخالفة ضد محال ومنشآت لم تلتزم بمواعيد الغلق.

إجراءات قانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إغلاق المحال الداخلية ترشيد الكهرباء

فيديو قد يعجبك



