أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، إطلاق المقرأة القرآنية للجمهور، عبر منصة القرآن الكريم، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

وقال الدكتور أحمد الشرقاوي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن المقرأة القرآنية للجمهور تأتي انطلاقًا من دور الأزهر الشريف الرائد في حفظ وتعليم كتاب الله تعالى، وضمن جهوده المستمرة لنشر التلاوة الصحيحة وتعزيز الارتباط بالقرآن الكريم، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتوجيهات الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر.

وقال الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، إن المقرأة تأتي ضمن برامج منصة القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، حرصًا منها على نشر التلاوة الصحيحة لكتاب الله تعالى.

وأشار، إلى أن المقرأة لها عدة مميزات أبرزها "تعليم صحيح التلاوة، تصحيح الأخطاء التجويدية، متابعة مباشرة مع محفظين متخصصين"، كما أنها متاحة لجميع الأعمار.



برامج المراجعات لطلاب الأزهر



ونوه مدير عام شئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، إلى أنه تم إطلاق

- برنامج المراجعة لطلاب الشهادات بالمعاهد الأزهرية في مادة القرآن الكريم.

- برنامج المراجعة لطلاب مرحلتي الشهادتين (العالية والتخصص) بمعاهد القراءات في مواد القراءات.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية قطاع المعاهد للارتقاء بمستوى الطلاب العلمي والمهاري، وتُعد تمهيدًا لإطلاق مشروعات تقنية كبرى ستُحدث نقلة نوعية في التعليم الأزهري، وفي مقدمتها مشروع التحفيظ الإلكتروني، وبرامج الشرح التفصيلي لمواد القراءات، والتي تهدف إلى تيسير علوم القرآن والقراءات لجميع الدارسين عبر الوسائط الرقمية الحديثة.

ونوه إلى أنه يمكن للجمهور، حضور المقرأة عبر منصة القرآن الكريم، من خلال الرابط التالي: هنا






