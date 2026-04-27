إعلان

إعادة ترتيب الأولويات.. وزير المالية يتحدث عن "مسار حكومي استباقي"

كتب : منال المصري

12:01 م 27/04/2026 تعديل في 12:09 م

أحمد كجوك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية اتخذت مسارًا استباقيًا سريعًا، حظي بردود أفعال إيجابية من المستثمرين الدوليين، لافتًا إلى أن لغة المكاشفة والمصارحة مع المستثمرين تجعلهم أكثر ثقة في توجهات الدولة والإجراءات المنفذة.

وأوضح الوزير أنه تم إعادة ترتيب الأولويات لصالح الاقتصاد والمواطن والمستثمر، بقدر المستطاع، مشيرًا إلى توفير الموارد المالية اللازمة لقطاع الطاقة، وضمان الأمن الغذائي، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بحسب بيان الوزارة اليوم.

وأضاف كجوك أن الاقتصاد المصري متماسك، ويسير بشكل متوازن نحو الاستقرار، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتصنيع والإنتاج والتصدير، موضحًا أن هناك مقومات وفرصًا استثمارية مدعومة بحوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية لمجتمع الأعمال.

وقالت نيفين منصور، مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إن هناك تواصلًا مستمرًا مع المستثمرين، ويتم إصدار تقارير دورية أكثر توازنًا وشفافية حول الوضع الاقتصادي في مصر.

وأوضحت منصور، خلال ثلاثة لقاءات، أحدها مع مجموعة "جيفريز" المالية، واللقاءان الآخران مع عدد من المستثمرين الإيطاليين والأوروبيين ومستثمري سوق الأوراق المالية، نظمهما بنك "إنتيزا سان باولو" عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أنه تم تحقيق أداء مالي قوي خلال 9 أشهر، من يوليو إلى مارس الماضيين، مدعومًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث تم تسجيل فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، وبلغ العجز الكلي للموازنة 5.2%.

وأكدت أن مسار التسهيلات الضريبية والتحفيز والشراكة مع الممولين ساعد على زيادة الالتزام الطوعي، ونمو الإيرادات الضريبية بنحو 29% دون فرض أي أعباء جديدة، لافتة إلى انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد كجوك التسهيلات الضريبية الدين الخارجي قطاع الطاقة وزير المالية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

المكملات الغذائية قد تضر الجهاز الهضمي.. أعراض لا تتوقعها
نصائح طبية

المكملات الغذائية قد تضر الجهاز الهضمي.. أعراض لا تتوقعها
هل الخميس المقبل إجازة رسمية؟.. تفاصيل القرار الحكومي
أخبار مصر

هل الخميس المقبل إجازة رسمية؟.. تفاصيل القرار الحكومي
عاجل.. عطل فني يوقف التداول مؤقتا في البورصة المصرية
اقتصاد

عاجل.. عطل فني يوقف التداول مؤقتا في البورصة المصرية
متحدثة ترامب "حامل" وتغيب عن البيت الأبيض.. من هي كارولين ليفيت؟ (صور-
شئون عربية و دولية

متحدثة ترامب "حامل" وتغيب عن البيت الأبيض.. من هي كارولين ليفيت؟ (صور-
شيرين عبدالوهاب تعود بقوة.. "الحضن شوك" تتصدر تريند موقع يوتيوب
زووم

شيرين عبدالوهاب تعود بقوة.. "الحضن شوك" تتصدر تريند موقع يوتيوب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تخفيض العتال الأسعار.. هل تبدأ موجة تصحيح سوق العقارات؟
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تقلبات ربيعية وشبورة ورياح على فترات
وفاة اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء.. تعرف على موعد الجنازة والعزاء