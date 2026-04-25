وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات أمنية متواصلة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وكذلك المخالفات التموينية، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق وحماية الاقتصاد القومي.

ضربات أمنية ضد الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 12 مليون جنيه.

وفي سياق متصل، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن، حملاتها المكبرة على المخابز والأسواق.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق والمخابز

وأسفرت الحملات عن ضبط قضايا في مجال المخابز السياحية والحرة والمدعمة، تم خلالها التحفظ على نحو 34 طنًا من الدقيق الأبيض البلدي المدعم.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع.

إحباط محاولات التلاعب بأسعار الخبز والدقيق المدعم

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والدقيق المدعم، والبيع بأزيد من السعر المقرر أو عدم الإعلان عن الأسعار، بما يحقق الانضباط في الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين.

