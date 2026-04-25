كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات نشاط إجرامي تخصص في النصب على المواطنين، بزعم بيع قطع غيار سيارات بأسعار مخفضة، حيث تمكنت من ضبط المتهم بعد تورطه في 12 واقعة احتيال بمحافظة البحيرة.

إدارة حساب إلكتروني لبيع وهمي بقطع غيار بأسعار مغرية

وجاءت البداية عقب ورود معلومات وتحريات لقطاع الأمن العام، أكدت قيام أحد الأشخاص بإدارة حساب إلكتروني لاستقطاب راغبي شراء قطع غيار السيارات، مستغلًا عرضها بأسعار أقل من السوق على خلاف الحقيقة.

وأوضحت التحريات أن المتهم كان يحصل من ضحاياه على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكتروني، ثم يختفي دون تسليم أي منتجات متفق عليها.

الأمن يكشف أسلوب نصب إلكتروني عبر الدفع الإلكتروني

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وبحوزته هاتف محمول.

وبفحص الهاتف، عُثر على دلائل رقمية تؤكد نشاطه الإجرامي، وتورطه في عمليات النصب، كما أقر خلال التحقيقات بارتكاب 12 واقعة بنفس الأسلوب.

المتهم اعترف بوقائع احتيال واستولى على أموال الضحايا

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات. وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب الإلكتروني عبر مواقع التواصل ووسائل الدفع الحديثة.

اقرأ أيضا:

