نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية في توجيه ضربة قاصمة لمافيا سرقة المنازل، حيث تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر إجرامية، تخصص نشاطهم في سرقة الشقق السكنية بأسلوب "كسر الباب" مستغلين غياب قاطنيها عن مساكنهم.

اعترافات المتهمين بـ 7 جرائم سرقة واستعادة المسروقات

وأكدت التحريات المكثفة أن المتهمين ارتكبوا عدة وقائع سرقة بذات الأسلوب الإجرامي، حيث تم ضبطهم عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وبمواجهتهم انهاروا واعترفوا صراحة بارتكاب 7 وقائع سرقة مختلفة، وأرشدوا عن أماكن إخفاء المسروقات.

وأسفرت جهود الضبط عن العثور على كافة المسروقات المستولى عليها، والتي شملت 3 هواتف محمولة، و5 شاشات عرض، وجهاز "لاب توب"، و2 جهاز "بلايستيشن"، بالإضافة إلى جهاز تكييف، وسلسلة ذهبية، وجهاز ألعاب، وذلك لدى "عملاء سيئي النية" الذين تم ضبطهم أيضاً.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.

