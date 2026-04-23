إعلان

من الذهب للشاشات.. الأمن يستعيد مسروقات 7 شقق سكنية بالإسكندرية.

كتب : عاطف مراد

11:32 ص 23/04/2026

حملة امنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية في توجيه ضربة قاصمة لمافيا سرقة المنازل، حيث تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر إجرامية، تخصص نشاطهم في سرقة الشقق السكنية بأسلوب "كسر الباب" مستغلين غياب قاطنيها عن مساكنهم.

اعترافات المتهمين بـ 7 جرائم سرقة واستعادة المسروقات

وأكدت التحريات المكثفة أن المتهمين ارتكبوا عدة وقائع سرقة بذات الأسلوب الإجرامي، حيث تم ضبطهم عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وبمواجهتهم انهاروا واعترفوا صراحة بارتكاب 7 وقائع سرقة مختلفة، وأرشدوا عن أماكن إخفاء المسروقات.

وأسفرت جهود الضبط عن العثور على كافة المسروقات المستولى عليها، والتي شملت 3 هواتف محمولة، و5 شاشات عرض، وجهاز "لاب توب"، و2 جهاز "بلايستيشن"، بالإضافة إلى جهاز تكييف، وسلسلة ذهبية، وجهاز ألعاب، وذلك لدى "عملاء سيئي النية" الذين تم ضبطهم أيضاً.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.

اقرأ أيضا:

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة

"مش مصري وله 20 أخ وأخت".. ماذا قال إسلام ضحية "بنت إبليس" بعد عودته لأسرته؟

النيران امتدت للهناجر المجاورة.. حريق ضخم بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة -(صور)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية النيابة العامة المرور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تهديد مباشر للهدنة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحرق منازل جنوب لبنان
ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)
الدولار يواصل الارتفاع مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم
فوائد ومخاطر الصيام المتقطع.. لماذا لا يناسب بعض الفئات؟
بعد حديث المسلماني في مجلس النواب.. إذاعة صوت العرب تحتل تريند إكس
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يواصل الانخفاض ببداية تعاملات الخميس
"أجواء متقلبة".. الأرصاد: ارتفاع في الحرارة ورياح مثيرة للأتربة حتى الثلاثاء