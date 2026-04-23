بائعين جائلين ومحلات بدون ترخيص.. ليلة تطهير "ترب اليهود" بالبساتين

كتب : علاء عمران

12:08 م 23/04/2026

وزارة الداخلية

بالنسبة لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر أحد الأشخاص من بعض مالكي المحال التجارية لعدم التزامهم بقرار الغلق بمنطقة (ترب اليهود بالبساتين بالقاهرة)، فقد اضطلعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه حملة استهدفت المنطقة محل الشكوى لفرض الانضباط المروري والقانوني.

تفاصيل نتائج الحملة الأمنية المكبرة بمنطقة ترب اليهود بالبساتين

وقد أسفرت جهود الحملة خلال الآونة الأخيرة عن تحرير (280 حالة إزالة إدارية، وعدد 49 محضر إشغال طريق، بالإضافة إلى 55 محضر بائع متجول، 22 محضر إدارة بدون ترخيص، و 22 محضر مخالفة ميعاد غلق).
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفين، وأكدت الأجهزة الأمنية على استمرار الحملات الدورية لضمان الالتزام بالقرارات المنظمة.

