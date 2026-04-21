إعلان

8 أطنان دقيق و6 ملايين جنيه عملات.. حصيلة حملات الداخلية خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:32 م 21/04/2026 تعديل في 12:40 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

نتائج حملات الداخلية على الأسواق

وفي إطار جهودها لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز وبيعه بأزيد من السعر المقرر أو عدم الإعلان عن الأسعار، واصل قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية والحرة والمدعمة، حيث تم ضبط ما يقرب من 8 أطنان من الدقيق (أبيض وبلدي مدعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حصيلة ضربات أمنية للأسواق

وفي سياق متصل، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.


وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 6 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع الوقائع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية التموين السوق السوداء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

