تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث.

وتمكنت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 108229 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

حملات مرورية مكثفة على مستوى الجمهورية والإقليمي

كما جرى فحص 1484 سائقًا، تبين إيجابية 52 حالة تعاطي مواد مخدرة بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 690 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفة شروط التراخيص، ومتابعة اشتراطات الأمن والمتانة.

ضبط آلاف المخالفات وسائقين تحت تأثير المخدرات

كما تم فحص 169 سائقًا في تلك المناطق، وتبين إيجابية 7 حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 11 محكومًا عليهم بإجمالي 21 حكمًا قضائيًا. وتم كذلك التحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات والوقائع.