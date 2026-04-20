قتل عمه أمام ابنته.. المؤبد لقاتل حماه في بولاق

كتب : رمضان يونس

01:26 م 20/04/2026

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي، بمعاقبة مندوب مبيعات بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بقتل "حماه" بسكين داخل منزل العائلة بمنطقة بولاق الدكرور، إثر خلاف نشب بينهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي، وعضوية المستشارين مصطفى محمد عبد اللطيف ومحمد حاتم الشربيني، وسكرتارية خالد شعبان وإيهاب سمير.

خلاف عائلي ينتهي بجريمة قتل

وكانت المحكمة قد عدلت قيد ووصف الجريمة الوارد بأمر الإحالة، من تهمة ضرب أفضى إلى موت بغير نية القتل، إلى جريمة القتل العمد، وذلك بعد الاستماع لطلبات دفاع أسرة المجني عليه، الذي انضم إلى النيابة العامة في المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "عماد. س" تهمة قتل المجني عليه "إبراهيم. ع" عمدًا، دون سبق إصرار أو ترصد، على خلفية خلاف بينهما، وقع في الحادي والعشرين من نوفمبر عام 2025 بدائرة قسم بولاق الدكرور.

طعنة في الرقبة تنهي حياة “حماه” ببولاق الدكرور

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استشاط غضبًا، واستل سلاحًا أبيض "سكين"، ثم اعتدى على المجني عليه بطعنة نافذة في الرقبة، في مشهد أنهى حياته، رغم وجود صلة قرابة بينهما.

كما أشار تقرير الطب الشرعي إلى أن الإصابة الطعنية بالعنق كانت السبب المباشر للوفاة، نتيجة أداة حادة "سكين أو ما شابه"، وأدت إلى نزيف ومضاعفات انتهت بالوفاة، بينما كانت إصابة الرأس سطحية وغير مؤثرة في حدوث الوفاة.

