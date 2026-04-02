ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة عاطلاً له معلومات جنائية لاتهامه بالتحرش بسيدة مسنة تبلغ من العمر 82 عاماً بمنطقة حدائق القبة، وذلك عقب تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة الصادمة التي أثارت استياءً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

التحرش بسيدة مسنة



كشفت التحريات الأمنية أن المجني عليها "ربة منزل" مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية، وأفادت في أقوالها بأن المتهم اعترض طريقها وتحرش بها جسدياً ثم فر هارباً أثناء سيرها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة حدائق القبة. ومن جانب آخر، نجحت القوات في تحديد هوية الجاني وتبين أنه عاطل مقيم بذات المنطقة وله سجل حافل بالمعلومات الجنائية، علاوة على ذلك، تم إعداد كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض عليه وبحوزته الأدلة التي تؤكد تورطه.

ضبط المتهم

اعترف الجاني تفصيلياً بارتكاب الفعل المشين فور مواجهته بمقطع الفيديو وتعرف المجني عليها عليه، وفي السياق ذاته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. ومن جانب آخر، شددت وزارة الداخلية على ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بكرامة المواطنين أو ممارسة أعمال تخدش الحياء العام، مؤكدة استمرار جهود الرصد الرقمي لكل ما يمس أمن وسلامة المجتمع المصري بشكل قاطع وصارم، كما جرى فحص السلوك الإجرامي للمتهم فوريًا.

