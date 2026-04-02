قرار قضائي بشأن ربة منزل متهمة بالإتجار في الحشيش بالمقطم

كتب : محمود الشوربجي

03:43 م 02/04/2026

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة ربة منزل بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد ترويجها على عملائها بدائرة قسم شرطة المقطم، إلى جلسة 9 أبريل الجاري.

تفاصيل اتهام سيدة بحيازة مخدرات

ووردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المقطم، تفيد قيام سيدة بترويج المواد المخدرة على عملائها، وتم تشكيل فريق بحث للتأكد من صحة الواقعة.

وبإجراء التحريات اللازمة، تبين أن المتهمة ربة منزل تدعى "أسماء. م"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي.

بمواجهتها اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي المضبوط يمثل حصيلة نشاطها غير المشروع.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حيازة مخدرات المقطم اتهام ربة منزل بحياة المخدرات الاتجار في الحشيش

