قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 7 متهمين، بينهم ربة منزل، إلى جلسة اليوم الرابع من دور الانعقاد الأخير بشهر أبريل الجاري، للمرافعة، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين، والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح، وسكرتير المحكمة حسن محمد حسن.

تفاصيل الواقعة

تعود وقائع القضية رقم 18076 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد ضبط شقة بها كميات كبيرة من مخدر الحشيش وضبط المتهمين وبحوزتهم كميات من ذات المخدر تزن نحو طن .

كانت معلومات أكدتها التحريات وردت لضباط المباحث تفيد تكوين كل من "ع.م.ك" عاطل و"ال.ال.ال" عاطل و"ش.ح.ص"عاطل و"م.ع.أ" عاطل و"أ.ح.غ" عاطل و"م.ال.ع" عاطل و"ع.ع.ال" ربة منزل، تشكيلًا عصابًيا للاتجار في المواد المخدرة لجوهر الحشيش.

8860 طربة حشيش

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، ألقي القبض على المتهمة السابعة وبحوزتها 6 طرب حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وعثر بمسكن المتهم الأول على 37 جوال بلاستيك يحوي 8800 طربة حشيش.

فيما ضُبط داخل سيارة المتهم الخامس على 24 طربة حشيش، وبضبط المتهمين الثالث والرابع خلال قيادة الثالث سيارة عثر معهم على 30 طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وأقر المتهمان بكونهما أعضاء ضمن التشكيل العصابي من الأول والثاني ويمثل دورهما في تسليم المواد المخدرة وتخزينها بالوحدة السكنية الخاصة بالمتهم الأول بمنطقة الرمل.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم.