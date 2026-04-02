ضبط مصنع "مطهرات حمامات سباحة" يستخدم مواد كيماوية محظورة بشرم الشيخ

كتب : رضا السيد

05:24 م 02/04/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    المخزن _1
    المضبوطات _2
    مواد كيماوية محظورة _6
    ضبط مخزن غير مرخص _4
    مواد محظورة _7
    مخزن غير مرخص _5

تمكنت الأجهزة الرقابية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، من ضبط مخزن بمنطقة سكن العاملين بحي النور بمدينة شرم الشيخ، يقوم بتصنيع مواد ومطهرات مخصصة لحمامات السباحة والخزانات، دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك في إطار الحملات المكبرة التي يجري شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء.

استخدام مواد كيماوية محظورة

وتبين أن المخزن كان يستخدم مواد كيماوية محظورة في عمليات التصنيع، بما يمثل خطرًا على الصحة العامة، ويخالف الاشتراطات والقوانين المنظمة.

التحفظ على المضبوطات

وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على جهات التحقيق المختصة.

الجهات المشاركة في الحملة

وجاءت الحملة بمشاركة مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وسلامة الغذاء، وإدارة التموين، و أعضاء اللجنة بمجلس المدينة.

المحافظ يؤكد على عدم التهاون في المخالفات

وقال محافظ جنوب سيناء، إن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية بكافة مدن المحافظة لضبط الأسواق وحماية المواطنين.

