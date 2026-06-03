حزب الله يعلن سلسلة عمليات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف
كتب : وكالات
حزب الله اللبناني
أعلن حزب الله استهدافه، عبر مسيّرة انقضاضية، دبابة ميركافا في محيط قلعة الشقيف التاريخية جنوبي لبنان.
وقال حزب الله في بيان اليوم الأربعاء: "قصفنا بقذائف المدفعية تجمعاً للعدو الإسرائيلي بمحيط القلعة وأصبنا عربة عسكرية".
وأضاف حزب الله: "قصفنا بالصواريخ تجمعاً للعدو الإسرائيلي بمحيط قلعة الشقيف التاريخية".
وأشار حزب الله إلى أنه استهدف بمسيّرة انقضاضية دبابة ميركافا ثانية بمحيط القلعة التاريخية ودمرناها.