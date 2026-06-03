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أعلن حزب الله استهدافه، عبر مسيّرة انقضاضية، دبابة ميركافا في محيط قلعة الشقيف التاريخية جنوبي لبنان.

وقال حزب الله في بيان اليوم الأربعاء: "قصفنا بقذائف المدفعية تجمعاً للعدو الإسرائيلي بمحيط القلعة وأصبنا عربة عسكرية".

وأضاف حزب الله: "قصفنا بالصواريخ تجمعاً للعدو الإسرائيلي بمحيط قلعة الشقيف التاريخية".

وأشار حزب الله إلى أنه استهدف بمسيّرة انقضاضية دبابة ميركافا ثانية بمحيط القلعة التاريخية ودمرناها.