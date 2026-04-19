أكد مصطفى مجدي صابر، محامي أسرة ضياء العوضي، وفاة الطبيب ضياء العوضي في دولة الإمارات في ظروف غامضة.

وقال مصطفى مجدي المحامي في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، تواصل معه وأخبره بصحة خبر وفاة ضياء العوضي.

أشار مجدي إلى أن السفير حداد الجوهري أبلغه بالتواجد غدًا في وزارة الخارجية لتحديد ما إذا كانت الجثة سيجرى دفنها في الإمارات أم في مصر.

تابع: "لا نعلم متى وكيف توفى ضياء.. لكن لدينا ثقة أن الجهات المعنية ستتوصل إلى كيفية حدوث الوفاة.. وحتى الآن لا نستطيع اتهام أحد".

مصدر دبلوماسي: وفاة ضياء العوضي والجثمان في الطب الشرعي

وكان مصدر دبلوماسي قال لـ "مصراوي"، إن الطبيب ضياء العوضي توفي اليوم الأحد.

وأضاف المصدر أن شرطة دبي أبلغت القنصلية المصرية في دبي بالواقعة، والجثمان نُقل إلى الطب الشرعي بدولة الإمارات، حيث تجري الجهات المختصة التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات الوفاة.

وأكد المصدر أنه لا تتوافر في الوقت الحالي تفاصيل إضافية، وأن الإجراءات القانونية والطبية لا تزال مستمرة.

